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Maisons de ville Piscine à vendre en Municipal Unit of Corinth, Grèce

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Maison de ville dans Corinthe, Grèce
Maison de ville
Corinthe, Grèce
Surface 185 m²
Maisonnette 2 niveaux entièrement rénovée avec jardin privé, vue sur la mer, piscine et sall…
$613,968
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Maison de ville 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 336 m²
A vendre maisonnette de 336 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$826,496
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Corinth, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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