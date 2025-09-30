Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Corinth
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Piscine

Chalets Piscine à vendre en Municipal Unit of Corinth, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 4 chambres
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous-so…
$784,195
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Corinth, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
