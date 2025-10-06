Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Appartements à vendre en Municipal Unit of Argyroupoli, Grèce

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Sol 2/2
A vendre en construction appartement de 125 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé…
$942,914
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Argyroupoli, Grèce

