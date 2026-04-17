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Vue sur la mer Villas à vendre en Mires Municipal Unit, Grèce

4 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Municipality of Festos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Festos, Grèce
Chambres 2
Surface 109 m²
🏡 Résidence A5 – Aelia Ammoudara Résidences à Agios Nikolaos, Crète, Grèce. Villa moderne de…
$761,557
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Villa 2 chambres dans Municipality of Festos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Festos, Grèce
Chambres 2
Surface 109 m²
🏡 Résidence A6 – Aelia Ammoudara Résidences à Agios Nikolaos, Crète, Grèce. Villa moderne de…
$708,425
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Villa 6 chambres dans Municipality of Festos, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Festos, Grèce
Chambres 6
Surface 350 m²
A vendre Villa de 3 étages de 350 mètres carrés en Crète. Semi-sous-sol se compose de 2 cham…
$1,89M
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Villa 2 chambres dans Municipality of Festos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Festos, Grèce
Chambres 2
Surface 109 m²
🏡 Résidence A4 – Aelia Ammoudara Résidences à Agios Nikolaos, Crète, Grèce. Villa moderne de…
$802,882
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Caractéristiques des propriétés en Mires Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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