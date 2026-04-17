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Vue sur la mer Appartements à vendre en Makry Gialos Municipal Unit, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 3
Surface 154 m²
A vendre appartement de 154 mètres carrés en Crète. L'appartement est situé au 1er étage. Il…
$295,177
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Appartement 3 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 3
Surface 140 m²
A vendre appartement de 140 m2 en Crète. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compose…
$342,406
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Caractéristiques des propriétés en Makry Gialos Municipal Unit, Grèce

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