Maisons de ville Piscine à vendre en Lasithi Regional Unit, Grèce

Municipality of Agios Nikolaos
33
Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Municipality of Ierapetra
8
Ierapetra Municipal Unit
8
4 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
À Vendre Maisonette à Vlychadia – Mer Vue sur la mer du Crétois A seulement 350 mètres de la…
$421,359
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol -2/4
🌟 Maisonnette 4 niveaux avec piscine privée et panoramique Vues dans Lassithi, Crète 🌟Niché …
$642,572
Maison de ville 7 chambres dans Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 7 chambres
Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Sol -1/2
A vendre maisonnette de 400 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-so…
$1,76M
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chaus…
$412,148
