Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Korinos
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Korinos, Grèce

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Korinos, Grèce
UP UP
Appartement 2 chambres
Korinos, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1/1
For sale apartment of 45 sq.meters on the Olympic Coast. The apartment is situated on the 1s…
$104,696
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller