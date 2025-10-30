Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Kavala Regional Unit
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Kavala Regional Unit, Grèce

Kavala Municipality
3
Kavala
3
3 propriétés total trouvé
Bureau 108 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Bureau 108 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 108 m²
Sol 5
Kavala, Center: Commercial property for sale 108 sq.m. facade on the 5th floor with elevator…
$278,833
Laisser une demande
Bureau 200 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Bureau 200 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Surface 200 m²
Sol 1
Kavala, Centre : A vendre appartement au sol, un espace professionnel de 200 m2 situé au 1er…
$315,459
Laisser une demande
Bureau 56 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Bureau 56 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 3
Kavala, Centre: Bureau entièrement rénové de 56 m2 au 3ème étage avec ascenseur avec chauffa…
$157,730
Laisser une demande
