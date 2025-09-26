Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kavala Municipality
  4. Commercial

Immobilier commercial en Kavala Municipality, Grèce

Kavala
22
23 propriétés total trouvé
Bureau 56 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Bureau 56 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 3
Kavala, Centre: Bureau entièrement rénové de 56 m2 au 3ème étage avec ascenseur avec chauffa…
$157,730
Laisser une demande
Entrepôt 100 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 100 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 100 m²
Sol 3
Kavala, Centre: A vendre Magasiner 100 m2 au rez-de-chaussée de 2 niveaux avec chauffage ind…
$189,275
Laisser une demande
Entrepôt 128 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 128 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 128 m²
Kavala, Centre: Store 128 m2 à vendre au rez-de-chaussée. Il se compose de 1 neuf places de …
$178,760
Laisser une demande
Haya PropertyHaya Property
Propriété commerciale 1 100 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Propriété commerciale 1 100 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 20
Surface 1 100 m²
Cavala, Centre: Bâtiment angulaire d'espaces professionnels est à vendre 1100 m2 3 niveaux q…
$1,31M
Laisser une demande
Propriété commerciale 120 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Propriété commerciale 120 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 120 m²
Kavala, Centre: A vendre Restaurant Company 120 m2 rénové avec exil nouveau et complet. Il e…
$52,577
Laisser une demande
Propriété commerciale 40 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Propriété commerciale 40 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Kavala, Centre:Vendu, en raison de la retraite, affaires informatiques réussies dans le cent…
$88,076
Laisser une demande
Entrepôt 50 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 50 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Horseback, Centre: A vendre Magasin à deux niveaux. Rez-de-chaussée 50 m2 et loft 50 m2 (esp…
$98,859
Laisser une demande
Entrepôt 320 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 320 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 320 m²
Horseback, Centre: À Vendre Magasinez 320 m2 au sous-sol. Il se compose de 1 espace et 1 WC.…
$94,638
Laisser une demande
Entrepôt 99 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 99 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 99 m²
Kavala, Centre : Store est à vendre dans une zone très centrale de la ville avec une superfi…
$131,441
Laisser une demande
Entrepôt 100 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 100 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 100 m²
Cavala, Centre: POUR Vente Corner Center Boutique 100 m2 en Point Commercial. Il se compose …
$262,883
Laisser une demande
Hôtel 724 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Hôtel 724 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 17
Surface 724 m²
Sol 7
Kavala, Centre: KTIPIO nouvellement construit est à vendre, IDEAL pour l'hôtel les chambres …
$1,26M
Laisser une demande
Entrepôt 97 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 97 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 97 m²
Kavala, St. John: Magasin 100 m2 est à vendre au rez-de-chaussée. Il se compose d'un espace.…
$94,638
Laisser une demande
Entrepôt 72 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 72 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 72 m²
Kavala, St. John: Magasin 72m2 est à vendre situé à un point central du marché. Il se compos…
$68,349
Laisser une demande
Hôtel 500 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Hôtel 500 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 18
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
A vendre hôtel de 500 mètres carrés à Kavala. L'hôtel dispose de 2 niveaux. Vue sur la ville…
$1,93M
Laisser une demande
Propriété commerciale 50 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Propriété commerciale 50 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 50 m²
Kavala, Centre: possibilité pour Vente par nom ESTIZA - FAGETOU, avec équipement complet en …
$47,319
Laisser une demande
Entrepôt 38 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 38 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 38 m²
Kavala, St. John : Vente Store 38 m2 façade au rez-de-chaussée. Il se compose de 2 espaces e…
$44,164
Laisser une demande
Bureau 200 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Bureau 200 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Surface 200 m²
Sol 1
Kavala, Centre : A vendre appartement au sol, un espace professionnel de 200 m2 situé au 1er…
$315,459
Laisser une demande
Entrepôt 55 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 55 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 55 m²
Kavala, Agios Georgios: Vente Boutique 55 m2 façade au rez-de-chaussée. Il se compose de 1 e…
$45,216
Laisser une demande
Entrepôt 1 000 m² dans Kirinides, Grèce
Entrepôt 1 000 m²
Kirinides, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
A vendre bâtiment autonome 2000 m2 sur un terrain de 5000 m2 sur la route principale Kavalas…
$946,377
Laisser une demande
Entrepôt 30 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 30 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Kavala, Byron : Vente Boutique 30m2 en 45m2 terrain de façade dans un immeuble au rez-de-cha…
$87,251
Laisser une demande
Hôtel 376 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Hôtel 376 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Surface 376 m²
Nombre d'étages 3
A vendre hôtel de 376 mètres carrés à Kavala. L'hôtel dispose de 3 niveaux. Une vue sur la v…
$1,04M
Laisser une demande
Hôtel 500 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Hôtel 500 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 14
Nombre de salles de bains 14
Surface 500 m²
Sol 3
N. Rider, Cavalier: Une entreprise hôtelière est à vendre dans le centre de Kavala. Il dispo…
$1,75M
Laisser une demande
Entrepôt 200 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Entrepôt 200 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 200 m²
Kavala, Centre : A vendre sous-sol rénové Magasiner 200 m2 façade sur la rue centrale et la …
$210,306
Laisser une demande

Types de propriétés en Kavala Municipality

hôtels
entrepôts
Realting.com
Aller