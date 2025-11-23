Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Katerini
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Katerini, Grèce

Peristasi
22
Kallithea
15
Korinos
11
Paralia
15
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Paralia, Grèce
Villa 3 chambres
Paralia, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 166 m²
Nombre d'étages 4
À vendre : superbe villa en bord de mer dans le nord de la Grèce, située dans la magnifique …
$641,147
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Katerini, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller