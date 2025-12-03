Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Kassandra Municipal Unit, Grèce

2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/2
L’appartement A46, d’une superficie de 93 m² à Kallithea, Chalcidique, représente une occasi…
$312,497
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/2
L’appartement A24, d’une superficie totale de 88 m², est un superbe exemple d’architecture c…
$324,223
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
