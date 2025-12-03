Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Kassandra Municipal Unit, Grèce

appartements à plusieurs niveaux
3
studios
3
1 BHK
70
2 BHK
110
6 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/2
L'appartement A46, d'une superficie de 93 m² à Kallithea, Chalcidique, représente une occasi…
$312,497
Appartement 1 chambre dans Kallithea, Grèce
Appartement 1 chambre
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 2
Au cœur de la cosmopolite Kallithea, en Chalcidique, à seulement quelques minutes de la mer …
$190,971
Appartement 2 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartement 2 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1/2
Au cœur de la cosmopolite Kallithea, en Chalcidique, à seulement quelques minutes de la mer …
$248,841
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/2
L'appartement A24, d'une superficie totale de 88 m², est un superbe exemple d'architecture c…
$324,223
Appartement 2 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartement 2 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 1/2
Au cœur de la cosmopolite Kallithea, en Chalcidique, à seulement quelques minutes de la mer …
$243,051
Appartement 2 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartement 2 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Sol 1/2
L'appartement A44, d'une superficie totale de 78 m², est un superbe exemple d'architecture c…
$260,415
Caractéristiques des propriétés en Kassandra Municipal Unit, Grèce

