Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Karystos
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Karystos, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Karystos, Grèce
Maison 2 chambres
Karystos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Dans l'un des endroits côtiers les plus désirables de l'Evia du Sud, à quelques minutes de l…
$468,510
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller