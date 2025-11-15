Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Appartements à vendre en Ioannina Regional Unit, Grèce

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Konitsa, Grèce
Appartement 2 chambres
Konitsa, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Sol 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Anatoli, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Anatoli, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Ioannina Regional Unit, Grèce

