Hôtels à vendre en Ville de Ioannina, Grèce

1 propriété total trouvé
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) dans Ville de Ioannina, Grèce
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 19
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 496 m²
Nombre d'étages 3
Hôtel à vendre à Ioannina, une ville avec un flux touristique en constante augmentation et l…
$2,27M
