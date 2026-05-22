Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Ikaria Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ikaria Regional Unit, Grèce

;
Fournoi Korseon Municipality
3
3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Chrysomilia, Grèce
Maison 2 chambres
Chrysomilia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Perchées au-dessus des eaux cristallines de la mer Égée, dans le village intact de Kampi sur…
$603,976
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Chrysomilia, Grèce
Maison 2 chambres
Chrysomilia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Perchées au-dessus des eaux cristallines de la mer Égée, dans le village intact de Kampi sur…
$603,976
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Chrysomilia, Grèce
Maison 2 chambres
Chrysomilia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Perchées au-dessus des eaux cristallines de la mer Égée, dans le village intact de Kampi sur…
$603,976
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
International Property AlertInternational Property Alert
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ikaria Regional Unit, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller