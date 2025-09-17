Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Igoumenitsa Municipality
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Igoumenitsa Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Plataria, Grèce
Chalet 4 chambres
Plataria, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 340 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$760,786
