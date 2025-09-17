Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Gouves Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Piscine

Chalets Piscine à vendre en Gouves Municipal Unit, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À Vendre: Spacious Residence Idéal pour une grande famille – Crète du Nord, Kokkini Hani Emp…
$760,786
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 243 m²
Nombre d'étages 2
À Vendre: Maison individuelle à Gouves, Héraklion, Crète Une maison individuelle exceptionne…
$406,901
Caractéristiques des propriétés en Gouves Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
