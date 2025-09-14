Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Eretria Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Eretria Municipal Unit, Grèce

4 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 570 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 570 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,64M
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 440 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,76M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 446 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 446 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,08M
Laisser une demande
Century 21Century 21
Villa 2 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$801,752
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Eretria Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller