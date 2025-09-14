Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Eretria Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Piscine

Maisons de ville Piscine à vendre en Eretria Municipal Unit, Grèce

Maison de ville 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 250 m²
A vendre maisonnette de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a un niveau. I…
$901,239
