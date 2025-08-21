Appartements à vendre en Épire-Macédoine occidentale, Grèce

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartement 3 chambres dans Municipality of Kozani, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Kozani, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 101 m²
Sol 2/3
La propriété est idéale pour l'investissement car elle est située dans le centre de Kozani d…
$145,910
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Pyrgoi, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Pyrgoi, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1
The project is located in Piraeus, in the quiet   and the sparsely populated area. The bui…
$375,757
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Anatoli, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Anatoli, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
Appartement 2 chambres dans Elliniko, Grèce
Appartement 2 chambres
Elliniko, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
Bel appartement dans la banlieue sud, situé à Elliniko Superficie totale 111 m². m., compos…
Prix ​​sur demande
