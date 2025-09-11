Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Élide
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Élide, Grèce

Municipality of Andravida and Kyllini
4
Pýrgos
4
Municipality of Ilida
4
1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Dounaika, Grèce
Villa 8 chambres
Dounaika, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 600 m2 à Péloponnèse Ouest. Semi-sous-sol se compose de 3 cham…
$1,87M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
