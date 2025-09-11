Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Chalets à vendre en Élide, Grèce

3 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Municipality of Andravida and Kyllini, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Andravida and Kyllini, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 84 mètres carrés dans le Péloponnèse Ouest. Rez-de-chaussée s…
$216,532
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Skafidia, Grèce
Chalet 3 chambres
Skafidia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 153 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de deux étages de 153 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compos…
$327,723
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 2 chambres dans Myrtea, Grèce
Chalet 2 chambres
Myrtea, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 96 m2 à Péloponnèse Ouest. Rez-de-chaussée se compose de s…
$193,123
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Caractéristiques des propriétés en Élide, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
