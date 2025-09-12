Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Platanias
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Municipality of Platanias, Grèce

2 BHK
4
3 BHK
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Malème, Grèce
Appartement 2 chambres
Malème, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 87 m²
Résidence moderne au rez de chaussée – Confort et luxe à côté de la mer Dans le cadre d'un c…
$474,029
Appartement 1 chambre dans Malème, Grèce
Appartement 1 chambre
Malème, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 71 m²
Résidence moderne au rez-de-chaussée – Idéal pour résidence permanente ou investissement Dan…
$397,950
Appartement 2 chambres dans Malème, Grèce
Appartement 2 chambres
Malème, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 72 m²
Appartement rez-de-chaussée dans un complexe moderne Au cœur d'un complexe résidentiel bien …
$415,506
Appartement 1 chambre dans Malème, Grèce
Appartement 1 chambre
Malème, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 72 m²
Résidence au rez-de-chaussée moderne – Idéal pour une vie et un investissement de qualité Au…
$403,802
