Mountain View Villas à vendre en Municipality of Minoa Pediados, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Minoa Pediados, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Minoa Pediados, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Charming 3-Bedroom Villa with Mountain Views in Heraklion Mainland, Crete For Sale : A…
$642,815
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Minoa Pediados, Grèce

