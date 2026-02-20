Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Agios Vasileios
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Municipality of Agios Vasileios, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Spili, Grèce
Villa 4 chambres
Spili, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À VENDRE – propriété individuelle avec 2 appartements indépendants, piscine et jacuzzi – Spi…
$431,555
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Agios Vasileios, Grèce

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller