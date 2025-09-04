Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville Piscine à vendre en Municipality of Agios Nikolaos, Grèce

Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Neapoli Municipal Unit
11
Vrachasi Municipal Unit
3
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
À Vendre Maisonette à Vlychadia – Mer Vue sur la mer du Crétois A seulement 350 mètres de la…
$421,359
Maison de ville 7 chambres dans Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 7 chambres
Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Sol -1/2
A vendre maisonnette de 400 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-so…
$1,76M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol -2/4
🌟 Maisonnette 4 niveaux avec piscine privée et panoramique Vues dans Lassithi, Crète 🌟Niché …
$642,572
