Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Diavata
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Diavata, Grèce

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Delta Municipality, Grèce
Appartement 2 chambres
Delta Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 4/5
A vendre duplex de 90 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le duplex est situé a…
$153,031
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Diavata, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller