  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Demotike Enoteta Schematariou, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Tanagra, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Tanagra, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$357,105
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
