Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thermi Municipality
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Thermi Municipality, Grèce

;
Thermi
32
Vasilika
3
Neo Rysio
9
Trilofos
9
Montrer plus
2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Kardia, Grèce
UP UP
Villa 4 chambres
Kardia, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Nombre d'étages 3
La maison individuelle est d'environ 260 m2 et est située à Kardia, Thessalonique. Il dispos…
$1,15M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 387 m²
Cette propriété de luxe est située dans une communauté résidentielle fermée, sécurisée et ex…
$941,061
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Thermi Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller