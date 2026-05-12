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Maisons avec jardin à vendre en Thermi Municipality, Grèce

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Thermi
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Vasilika
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Neo Rysio
16
Trilofos
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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Kardia, Grèce
UP UP
Villa 4 chambres
Kardia, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Nombre d'étages 3
La maison individuelle est d'environ 260 m2 et est située à Kardia, Thessalonique. Il dispos…
$1,15M
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 387 m²
Cette propriété de luxe est située dans une communauté résidentielle fermée, sécurisée et ex…
$941,061
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Types de propriétés en Thermi Municipality

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chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Thermi Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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