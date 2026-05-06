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Maisons avec terrasse à vendre en Paggaio Municipality, Grèce

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Nea Peramos
18
1 propriété total trouvé
Duplex dans Ofrynio Plâge, Grèce
Duplex
Ofrynio Plâge, Grèce
Nombre d'étages 2
Maisonette à Kavala 129 m² – Neuf – 4 chambres, 4 salles de bains – 2 niveaux – Proche de la…
$132,684
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Types de propriétés en Paggaio Municipality

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Paggaio Municipality, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
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