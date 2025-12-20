Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Paggaio Municipality
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Paggaio Municipality, Grèce

propriété commerciale
5
4 propriétés total trouvé
Hôtel 452 m² dans Nea Irakleitsa, Grèce
Hôtel 452 m²
Nea Irakleitsa, Grèce
Nombre de pièces 30
Chambres 18
Nombre de salles de bains 6
Surface 452 m²
Sol 3/1
For sale hotel of 452 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. Semi-basement con…
$1,62M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hôtel 450 m² dans Nea Peramos, Grèce
Hôtel 450 m²
Nea Peramos, Grèce
Nombre de pièces 12
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
For sale hotel of 450 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. There are: air …
$3,00M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hôtel 484 m² dans Nea Peramos, Grèce
Hôtel 484 m²
Nea Peramos, Grèce
Nombre de pièces 18
Surface 484 m²
Sol 4
Gratuit, nouveau Peramos: Un bâtiment est à vendre pour un hôtel surplombant la mer et une m…
$785,888
Laisser une demande
Hôtel 650 m² dans Nea Irakleitsa, Grèce
Hôtel 650 m²
Nea Irakleitsa, Grèce
Nombre de pièces 15
Surface 650 m²
A vendre à Nea Iraklitsa , Kavala, un hôtel boutique en bord de mer pleinement fonctionnel d…
$2,62M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller