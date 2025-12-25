Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Meganisi Municipality
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Meganisi Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Hôtel 420 m² dans Katomeri, Grèce
Hôtel 420 m²
Katomeri, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 6
Surface 420 m²
Découvrez la beauté de la mer Ionienne à partir de ces six villas enchantes, chacune offrant…
$2,46M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller