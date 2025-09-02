Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Lefkada Municipality
  4. Location courte durée
  5. Villa

Location courte durée villas en Lefkada Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa Nikitas dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa Nikitas
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Villa Nikitas est une propriété délicieuse située au-dessus de la ville populaire d'Agios Ni…
$220
par nuit
Laisser une demande
Realting.com
Aller