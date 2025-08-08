Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Demeures à vendre en Kassandra Municipality, Grèce

2 propriétés total trouvé
Manoir 5 chambres dans Chaniotis, Grèce
Manoir 5 chambres
Chaniotis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Imaginez une magnifique villa de 350 m², nichée à deux pas de la magnifique ville d'Hanioti.…
$3,50M
Manoir 5 chambres dans Kalandra, Grèce
Manoir 5 chambres
Kalandra, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Nombre d'étages 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
Caractéristiques des propriétés en Kassandra Municipality, Grèce

