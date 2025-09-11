Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Chalets à vendre en Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Artemisio, Grèce
Chalet 3 chambres
Artemisio, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$326,553
Chalet 4 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de plain-pied de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la mer, la mo…
$585,220
Caractéristiques des propriétés en Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce

