  2. Grèce
  3. Istiaia-Aidipsos Municipality
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Appartement 2 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2/1
A vendre en construction appartement de 80 mètres carrés sur l'île d'Euboea. L'appartement e…
$234,088
