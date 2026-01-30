Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Résidentiel
  4. Copropriété
  5. Vue sur la mer

Vue sur la mer Condos à vendre en Grèce

Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Condo 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Condo 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1/3
Appartement 1 chambre dans une résidence d'appartements de luxe en bord de mer non loin de T…
$234,037
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller