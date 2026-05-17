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Maisons à vendre en Chios, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Chios, Grèce
Chalet 6 chambres
Chios, Grèce
Chambres 6
Surface 377 m²
À vendre Maison de 5 étages de 377 mètres carrés sur les îles. Semi-sous-sol se compose de s…
$796,978
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Maison 3 chambres dans Chios, Grèce
Maison 3 chambres
Chios, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
A vendre est une maison individuelle de bord de mer unique à Nago, Chios, à seulement 5 mètr…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Chios, Grèce
Maison
Chios, Grèce
Surface 88 m²
Dans l'un des plus beaux villages de Chios. Dans un environnement vert et calme. Pour quelqu…
$52,338
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