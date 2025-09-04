Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Chalkidona Municipality
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Piscine

Chalets Piscine à vendre en Chalkidona Municipality, Grèce

Municipal Unit of Agios Athanasios
5
Agios Athanasios
3
1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Agios Athanasios, Grèce
Chalet 4 chambres
Agios Athanasios, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous présentons les gîtes de 300 m2 avec les parcelles de 800-1300-2500 m2 et les prix …
$497,437
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Chalkidona Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller