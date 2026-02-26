  1. Realting.com
Maisons neuves en Macédoine-Centrale, Grèce

Chalkidiki Regional Unit
2
Kassandra Municipality
2
Pallini Municipal Unit
2
Thessaloniki Regional Unit
1
Chalet SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Grèce
depuis
$482,623
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 118–124 m²
2 objets immobiliers 2
The villas in the modern residential complex « SEA GRACE » located in the quiet part of the resort town of Polichrono, the Halkidiki peninsula, have all the necessary infrastructure for a comfortable stay - shops, supermarkets, cafes, bars, restaurants, taverns, directly 400 meters from the …
Développeur
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Laisser une demande
Villa Villa Grace
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
depuis
$1,76M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
A great opportunity to become the owner of a modern villa in Greece in the prestigious suburbs of Thessaloniki in Panorama! The use of advanced technologies and compliance with modern construction standards, high quality of the object. Location of Villa Grace The villa is located aw…
Développeur
Marina Villas
Laisser une demande
Villa Avra
Chaniotis, Grèce
depuis
$1,54M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Villa Aura in Chanioti is a great opportunity to live with your family near the best beaches of the Aegean Sea in Greece. They have been awarded with blue flags for their cleanliness. The residence itself is built on a hill and has a large private area. The windows overlook the turquoise sea…
Développeur
Marina Villas
Laisser une demande
