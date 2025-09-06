Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Argolide
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Argolide, Grèce

Nauplie
6
Municipal Unit of Nafplio
5
Hermionide
4
Municipal Unit of Kranidi
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Hermionide, Grèce
Appartement 2 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/1
A vendre appartement de 93 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. L'appartement est si…
$276,224
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Argolide

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Argolide, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller