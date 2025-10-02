Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Archanes Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Archanes Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Archane Asterousia, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Archane Asterousia, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 194 m²
Nombre d'étages 1
Offert à la vente une villa de charme avec piscine privée à Heraklion, Crète. Présentant une…
$596,925
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Archanes Municipal Unit, Grèce

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller