  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Ampelokipi - Menemeni Municipality
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Ampelokipi Menemeni Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Ampelokipi Menemeni Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 1
À vendre : studio rénové de 38 m², situé au 3 rue Kapetan Agra, dans le quartier d’Ampelokip…
$81,285
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
