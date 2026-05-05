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Chalets à vendre en Agios Nikolaos, Grèce

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6 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet 4 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 4
Surface 237 m²
A vendre Maison de 3 étages de 237 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$1,30M
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Chalet 7 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet 7 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 7
Surface 280 m²
A vendre Maison de 3 étages de 280 m2 en Crète. Semi-sous-sol se compose de 3 chambres, 3 sa…
$1,12M
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Chalet 4 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet 4 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 4
Surface 240 m²
À vendre Maison de 3 étages de 240 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 3 c…
Prix ​​sur demande
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Chalet 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 130 m²
A vendre Maison d'un étage de 130 m2 en Crète. La maison se compose de 2 chambres, salon ave…
$295,177
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Chalet 5 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet 5 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 5
Surface 380 m²
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 en Crète. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, une …
$1,07M
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Chalet dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 400 m²
A vendre Maison d'un étage de 400 m2 en Crète. Les propriétaires quitteront les meubles avec…
$637,583
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