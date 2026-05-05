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Hôtels à vendre en Agios Nikolaos, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Hôtel 790 m² dans Agios Nikolaos, Grèce
Hôtel 790 m²
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 790 m²
Nous vous proposons à la vente un hôtel d'une superficie de 790 m2 à Lassithi en Crète. L'hô…
$3,54M
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Hôtel 4 000 m² dans Agios Nikolaos, Grèce
Hôtel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 4 000 m²
A vendre Hôtel 3 * - 32 chambres, à 50 km de la ville pittoresque de Metora. Construit parmi…
$2,24M
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Hôtel 590 m² dans Agios Nikolaos, Grèce
Hôtel 590 m²
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 590 m²
Hôtel à vendre à Agios Nikolaos. L'hôtel se trouve à 150 mètres de la Marina Agios Nikolaos,…
$885,531
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