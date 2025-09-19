Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Aetolia-Acarnania Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grèce

Municipality of Nafpaktia
6
Municipal Unit of Antirrio
3
Municipal Unit of Nafpaktos
3
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Nafpaktia, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Nafpaktia, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Péloponnèse. Le sous-sol se compose d'un d…
$3,28M
Caractéristiques des propriétés en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
