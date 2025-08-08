Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec garage à vendre en Égée, Grèce

Municipality of Mykonos
22
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
4
Thira Municipal Unit
4
2 propriétés total trouvé
Villa 9 chambres dans Andros, Grèce
Villa 9 chambres
Andros, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 9
Nombre de salles de bains 7
Surface 480 m²
Nombre d'étages 2
Villa Je suis une superbe villa souterraine de luxe construite par la mer, sur l'île enchant…
Prix ​​sur demande
Agence
Bereal Estate
Langues
English
Villa 3 chambres dans Municipality of Mykonos, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Mykonos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
Cet appartement exceptionnel est situé dans l'emplacement idyllique d'Agrari, Mykonos, faisa…
$577,902
Agence
Bereal Estate
Langues
English
