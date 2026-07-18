Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ghana
  3. Location longue durée
  4. Entrepôt

Loyer mensuel de entrepôts en Ghana

;
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Warehouse for rent in Kasoa dans Awutu Senya East Municipal District, Ghana
Warehouse for rent in Kasoa
Awutu Senya East Municipal District, Ghana
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
2-en-1 Entrepôt à louerGrand entrepôt 2-en-1Grand espace de stockageComprend un bureau privé…
$348
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller